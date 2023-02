Arrestato per furto aggravato un giovane di origini rumene, già noto alle forze dell’ordine, dalla stazione di Poggioreale dei Carabinieri di Napoli. Il 22enne è stato sorpreso in flagrante in Via Taddeo da Sessa, una strada che costeggia il centro direzionale di Napoli, mentre tentava di smontare lo stereo di una Jeep Cherokee. Insieme a lui c’era un complice ancora non identificato che stava cercando di rimuovere i fari posteriori da una Fiat 500x parcheggiata poco distante. Quest’ultimo è riuscito a fuggire, mentre il 22enne è stato bloccato e arrestato.

Al momento il giovane si trova ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Continuano le indagini delle forze dell’ordine per identificare e rintracciare il complice fuggito.

Si tratta di un episodio che conferma l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e la loro attenzione alle problematiche di sicurezza cittadina. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei Carabinieri della stazione di Poggioreale, è stato possibile bloccare uno dei responsabili di questo episodio di furto aggravato e avviare le indagini per individuare l’altro complice.