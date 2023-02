Il recente arresto di nove falsari che operavano a Napoli ha portato alla luce un’organizzazione criminale altamente organizzata e specializzata nella stampa e distribuzione di banconote false. Grazie all’operazione condotta dai carabinieri, sono arrestate nove persone e altre quindici sono colpite da misure cautelari come il divieto di dimora o il domicilio. L’indagine ha permesso di individuare la base della banda nel quartiere del Vasto, dove un basso era utilizzato come luogo di scambio per l’acquisto e la vendita di denaro falso. L’organizzazione criminale operava come un normale negozio, con orari di apertura regolari e chiusura solo la domenica e nei giorni festivi.

Oltre a individuare il luogo di base della banda, i carabinieri hanno scoperto anche i depositi dove erano conservati i sacchi di euro contraffatti. L’operazione di febbraio dell’anno scorso ha portato al primo sequestro di 288mila euro falsi, con l’arresto di due persone. Poi, a marzo, sono stati arrestati due cittadini francesi con 16mila euro contraffatti, mentre a maggio è stata scoperta un’altra stoccata con 175mila euro contraffatti e due arresti.

Questa operazione dimostra l’efficacia delle indagini condotte dalle forze dell’ordine per contrastare il crimine organizzato. Il lavoro di osservazione, pedinamento e intercettazione ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale altamente specializzata che causava danni economici significativi.