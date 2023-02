Una operazione della polizia locale di Napoli ha portato all’identificazione di una discarica illecita nei pressi del campo Rom di Scampia. La segnalazione di sversamento di rifiuti ha infatti portato gli agenti all’individuazione di un’attività economica legata all’accumulo dei rifiuti, che si è rivelata un’intera area adibita a discarica. Grazie all’esame dei documenti presenti tra i rifiuti, gli agenti sono riusciti a risalire alla società concessionaria di veicoli commerciali, che aveva utilizzato la discarica nonostante la dichiarazione fallimentare della concessionaria originaria. Durante il sequestro preventivo della discarica, gli agenti sono minacciati da una persona che si è dichiarata ex appartenente alle forze dell’ordine, ma questo non ha impedito l’operazione di successo.

La terza persona, insieme al legale rappresentante della nuova concessionaria, è identificata dalla polizia e una comunicazione di notizia di reato è inoltrata alla Procura della Repubblica per i reati ambientali e le minacce subite dagli agenti. Questa operazione dimostra la dedizione degli agenti a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente nella loro città.

È importante che le società commerciali rispettino le leggi ambientali e non utilizzino le discariche illecite per accumulare i rifiuti. La lotta all’inquinamento ambientale è una priorità per le autorità locali e questa operazione ne è un esempio concreto. La polizia locale continuerà a vigilare e a intervenire per garantire la salute e la sicurezza della comunità.