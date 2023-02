Lo scontro tra due auto avvenuto ieri in via Terracina, nella X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, ha causato il ribaltamento di una Jeep Renegade e il ferimento di due persone, trasferite in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. L’incidente, di cui al momento non si conosce la dinamica esatta, è gestito dagli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Antonio Muriano, responsabile dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l’accaduto.

La sicurezza stradale è un tema di grande importanza per il Comune di Napoli e la X Municipalità, i quali sono impegnati costantemente per migliorare le condizioni delle strade e prevenire incidenti. Tuttavia, nonostante gli sforzi, gli incidenti stradali purtroppo continuano ad accadere, con conseguenze spesso gravi per chi ne è coinvolto.

È importante che ogni automobilista prenda coscienza della propria responsabilità quando si trova alla guida di un veicolo, rispettando le norme del codice della strada e mantenendo sempre la dovuta attenzione e prudenza, in modo da garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.