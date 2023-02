La strada statale 145 ”Variante Galleria S.Maria di Pozzano” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 4,800 in località Vico Equense (Napoli) a causa di un incidente che ha coinvolto sette veicoli e ha causato ferite a una persona. La chiusura della strada si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri coinvolti nell’incidente. Anas, l’agenzia nazionale per le strade, ha istituito deviazioni in loco per consentire ai veicoli di evitare l’area dell’incidente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in modo sicuro e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Quando si verificano incidenti stradali, è fondamentale che le autorità agiscano rapidamente per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e ripristinare la viabilità. Questo richiede una cooperazione tra le agenzie governative e le squadre di emergenza per garantire che le operazioni di soccorso e di ripristino siano eseguite in modo rapido ed efficace. Purtroppo la Statale Sorrentina è spesso teatro di tragici sinistro, appena pochi giorni fa ha trovato la morte il comandante Michele Lauro in uno scontro frontale.