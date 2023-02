Oggi è una giornata di lutto per Itri, Fondi e Arce, in provincia di Latina, a causa di un terribile incidente stradale che ha causato la morte di tre persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 sulla strada regionale 83, in località “Curvone Belvedere”, non lontano quindi dal Santuario della Madonna della Civita. Due motociclette si sono scontrate frontalmente, causando la morte sul colpo delle tre persone che erano a bordo. Si tratta di una coppia che viaggiava su una delle due moto e di un altro uomo alla guida dell’altra motocicletta coinvolta nello schianto. Le vittime avevano 43, 46 e 23 anni e provenivano rispettivamente da Itri, Fondi e Arce.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che infatti stanno lavorando all’esatta ricostruzione dello schianto. La donna, Rosanna Addessi, 47 anni, nata a Itri e residente a Fondi, che si era laureata quattro giorni fa, nel giorno di San Valentino, era una volontaria della Croce Rossa. Il compagno, Guido De Filippis, aveva 44 anni e viaggiava con lei a bordo della moto. La terza vittima, Daniele Materazzo, aveva appena 23 anni ed era originario di Arce.

La comunità di Itri, Fondi e Arce è profondamente scossa da questa tragedia, che ha colpito tre famiglie e ha causato la perdita di tre vite giovani. La Croce Rossa ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Rosanna Addessi, che era un’operatrice sanitaria molto apprezzata e impegnata nell’aiuto alla comunità.