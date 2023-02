Una lunga serie di scippi e furti ha portato alla condanna di una coppia di fidanzati, Giovanni Ferrante e Serena Granato, a 6 anni e 10 mesi e 6 anni e 6 mesi rispettivamente. Gli episodi si sono infatti verificati tra l’Agro nocerino e la Valle dell’Irno nel periodo tra marzo e luglio 2021. La coppia è giudicata colpevole con il rito abbreviato davanti al giudice del tribunale di Nocera Inferiore. Ferrante è assolto da due episodi, la vendita di un bracciale oggetto di una rapina e lo scippo di una collanina in concorso con la ragazza ad una donna di Angri.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, hanno rivelato che la coppia ha colpito in diverse città tra cui Castel San Giorgio, Sarno, Pagani, Nocera Inferiore, Angri, San Valentino Torio e Cava de’ Tirreni. La coppia era già condannata in passato dopo aver scippato un avvocato a Nocera Inferiore, che era munito di stampelle, e un’anziana a Scafati di una collanina, che era attribuito solo alla ragazza.

La condanna della coppia dimostra l’impegno delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario nella lotta contro i reati di scippo e furto. Questi crimini hanno un forte impatto sulla sicurezza delle persone e della società in generale. La giustizia deve essere garantita per tutti e la condanna di questa coppia rappresenta un segnale importante per i criminali che commettono questi reati.