Incidente drammatico questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto laziale della Roma-Napoli, dove un chirurgo del Cardarelli di Napoli è finito trasportato d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma a seguito di un grave incidente. Il chirurgo, che stava viaggiando sulla sua auto, è rimasto ferito ed ha un grave trauma cranico a causa dell’impatto. Immediatamente soccorso, lo hanno trasportato d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma, dove i neochirurghi hanno eseguito un’operazione per stabilizzare le sue condizioni.

Al momento, il chirurgo è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici. Nonostante la gravità delle sue ferite, i medici sono ottimisti sulle possibilità di recupero del chirurgo e sperano che possa riprendersi presto. L’incidente dimostra ancora una volta la pericolosità delle strade e l’importanza di guidare sempre con prudenza e attenzione, soprattutto quando si è in viaggio su autostrade e superstrade.