Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un giovane napoletano, situata in piazza Gabriele D’Annunzio. La perquisizione condotta sulla base di informazioni fornite dalle forze dell’ordine, secondo le quali all’interno della casa sarebbero nascoste sostanze stupefacenti. Durante la ricerca, gli agenti hanno fatto una scoperta sorprendente: all’interno di un armadio sono rinvenute due buste contenenti circa 780 grammi di marijuana, una busta contenente circa 50 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, è scoperta una pistola semiautomatica a salve, con due cartucce di calibro 7,65 e con canna modificata.

L’uomo, un ventenne con precedenti penali, è finito arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma da sparo clandestina. Le forze dell’ordine hanno evidenziato come l’arrestato si servisse della sua abitazione come base per lo spaccio di droga, con l’arma a disposizione come mezzo di difesa in caso di eventuali conflitti.