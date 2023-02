Un bambino di tre anni che si era allontanato dalla sua abitazione a Nerano, nel comune di Massa Lubrense (Napoli), è ritrovato sani e salvo. La madre aveva denunciato la scomparsa del bambino ai carabinieri intorno alle 9 di questa mattina. Il piccolo è ritrovato da un appuntato scelto dei carabinieri insieme a dei volontari che partecipavano alle ricerche. Era in un sentiero poco distante dalla sua abitazione e, secondo i carabinieri, “sembra stia bene”. Questa è una notizia molto incoraggiante e un sollievo per la famiglia e per tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche. Si spera che il bambino possa ora essere riconsegnato ai suoi genitori e che possa godere di una rapida ripresa.

Un volontario, impegnato nelle ricerche a Nerano, ha sentito piangere il bambino e lo ha recuperato. Il piccolo si trovava a circa 500 metri dal ristorante “Quattro Venti”. Secondo quanto si apprende, è in buone condizioni di salute e ha già fatto rientro a casa.