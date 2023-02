La solidarietà della FP CGIL per il Comandante della Polizia Locale di Scafati Salvatore Dionisio è un importante segnale di sostegno nei confronti delle forze dell’ordine, spesso impegnate in situazioni pericolose e rischiose per garantire la sicurezza dei cittadini. L’aggressione subita dal Comandante Dionisio è un episodio che denota la necessità di garantire maggiori risorse e supporto al Corpo di Polizia Locale, il quale, come evidenziato dal Segretario Generale della FP CGIL, vive gravi carenze di personale, strumentazioni e strutture adeguate. Il comandante stava cercando di calmare un pregiudicato 40enne che importunava gli esercenti.

È importante riconoscere l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Locale e garantire loro le giuste risorse per svolgere al meglio il proprio lavoro. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, e ciò richiede un costante impegno da parte delle istituzioni e della società civile per sostenere e valorizzare il lavoro delle forze dell’ordine.

La FP CGIL, con il proprio impegno vertenziale, intende sostenere le giuste rivendicazioni degli operatori della Polizia Locale, promuovendo un costante dialogo tra le parti per trovare soluzioni concrete e efficaci alle problematiche del settore.