I carabinieri della stazione di Scafati hanno iniziato ad indagare sui colpi di pistola sparati nella zona di Mariconda. Gli spari sono avvenuti la scorsa notte e un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito. Il giovane stava rientrando a casa quando è finito colpito ad una gamba. Lo hanno portato in ospedale a Nocera Inferiore ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La scientifica è intervenuta sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso e sono stati raccolti alcuni bossoli della pistola trovati a terra.

Secondo le prime ricostruzioni, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi intorno alle 2 di notte. Il quartiere di Mariconda, dove si è verificato il fatto, è noto per la sua vivacità e i frequenti assembramenti, soprattutto nelle ore serali e notturne. Al momento, non si hanno ancora informazioni su chi possa essere l’autore dei colpi e sulle motivazioni che si celano dietro l’aggressione.

L’episodio ha creato grande preoccupazione tra gli abitanti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine. Alcuni residenti hanno anche raccontato di aver sentito rumori sospetti poco prima degli spari, ma di non aver visto nulla di particolare.