Intorno all’1, i Carabinieri della stazione di Saviano e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Nola sono intervenuti in via Santa Rita per un incendio che ha interessato un capannone. Le fiamme sono divampate all’interno del capannone, dove era custodito un carro allegorico carnevalesco. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio, ma le indagini sono in corso. Fortunatamente, non si registrano feriti o danni a persone, ma il carro allegorico è completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio in breve tempo, evitando il propagarsi delle fiamme al resto del capannone e ad altre strutture circostanti.

L’incendio ha provocato un grande spavento nella zona, soprattutto tra i residenti della via Santa Rita. I Carabinieri stanno cercando di fare chiarezza sull’episodio e individuare le cause che hanno scatenato le fiamme. Il carro allegorico carnevalesco, sebbene non avesse un valore economico elevato, era realizzato con grande impegno e passione da un gruppo di volontari del paese in vista del carnevale, che quest’anno si terrà in forma ridotta a causa della pandemia.