I Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, agli ordini del comandante Angelo Cardone, in stretta collaborazione con il Gruppo Tutela Lavoro Carabinieri di Napoli, hanno effettuato un’operazione di controllo in due importanti luoghi di lavoro nella zona. L’obiettivo di questi controlli era verificare il rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alle regole fiscali e contributive. Durante i controlli, sono riscontrate gravi irregolarità nell’opificio, che produceva per grandi marchi e catene di distribuzione, sia in termini di sicurezza sul lavoro che di tenuta dei macchinari. Inoltre, riscontrate anche irregolarità relative al versamento dei contributi INPS e INAIL.

Anche il cantiere edile, di proprietà privata, ha subito sanzioni per irregolarità nella sicurezza sul lavoro. Il totale delle sanzioni elevate durante questa operazione ammonta a circa 250 mila euro. Questo dimostra l’impegno dei Carabinieri nella tutela dei lavoratori e nella lotta all’illegalità nel mondo del lavoro.

Lavorare in condizioni sicure e sane è un diritto fondamentale per ogni lavoratore e questi controlli hanno lo scopo di garantire che questo diritto sia rispettato. Inoltre, è importante che le imprese paghino i contributi previdenziali e assicurativi per garantire ai lavoratori una pensione e un’assistenza sanitaria adeguate in futuro.