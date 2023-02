Durante la scorsa notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese (Caserta) e della Stazione di Ailano (Caserta) sono intervenuti a Sant’Angelo d’Alife per salvare una famiglia di origine indiana intossicata dal monossido di carbonio emesso dalla stufa a gas presente nella loro casa. I militari sono allertati da un vicino di casa a cui uno dei membri della famiglia si era rivolto dopo aver accusato un malore e aver notato che le altre quattro persone in casa con lui erano apparentemente prive di sensi. Una volta arrivati, i carabinieri hanno spento la stufa presente nella camera da letto principale dell’abitazione, aperto le finestre e messo in sicurezza l’appartamento. In collaborazione con il personale del servizio 118, hanno poi soccorso le cinque persone presenti in casa, tra cui due minori di sette anni e di soli due mesi.

Tutti avevano accusato un malore a causa della carenza di ossigeno causata dal monossido di carbonio. I membri della famiglia, nessuno dei quali in pericolo di vita, sono trasportati per ricevere le cure necessarie negli ospedali di Piedimonte Matese, Salerno e all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.