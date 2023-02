I Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno svolto un’operazione di controllo nel territorio che ha portato al ritrovamento di un gommone rubato di oltre 5 metri. L’imbarcazione, ormai quasi sgonfia, era nascosta in un terreno in Via Napoli ma è individuata dai militari. Il motore da 40 cavalli era ancora installato sull’imbarcazione e il 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è denunciato per ricettazione.

Grazie all’operazione condotta dai Carabinieri, è stato possibile garantire la sicurezza e la legalità nel territorio. Nel corso dei controlli i militari stabiesi, supportati da quelli del Reggimento Campania, hanno notificato ben 11 contravvenzioni al codice della strada e segnalato diversi giovani per l’utilizzo di droga. La lotta alla criminalità e al traffico illecito di droga è una priorità per le forze dell’ordine e questa operazione dimostra che le attività di controllo e sorveglianza sono costanti e mirate.

In totale sono identificate 68 persone e 51 veicoli sono sottoposti a controlli accurati. Il gommone rubato è restituito al legittimo proprietario, che può ora riprendere possesso della sua imbarcazione.

L’operazione condotta dai Carabinieri di Castellammare di Stabia è un esempio dell’impegno delle forze dell’ordine a mantenere la pace e la sicurezza nella comunità, e a garantire che il territorio sia protetto da attività illegali.