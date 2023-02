Rischiano il rinvio a giudizio i quattro ragazzi, tutti minorenni, di Scala e Ravello, sorpresi dai carabinieri, lo scorso 18 dicembre ad Agerola, alla guida di un’auto risultata rubata. I quattro ragazzi saranno interrogati lunedi’ 13 febbraio presso la caserma di Agerola. Quella domenica i militari della locale stazione stavano percorrendo via San Lorenzo, nella frazione di Pianillo, quando hanno notato una Fiat Panda vecchio modello. A bordo i quattro ragazzi: i militari gli intimarono l’alt ma il conducente prosegui’ la sua marcia, cosi’ la vettura fu inseguita dalla patuaglia e l’inseguimento termino’ poco dopo quando la Panda che fini’ contro un guard rail. I ragazzi, tra i 16 e i 17 anni, tutti incensurati, vennero denunciati per ricettazione perche’ quell’auto risultava rubata a un uomo di Scala. Stando a quanto si e’ appreso, i ragazzi erano soliti prendere la vettura parcheggiata in strada con le chiavi inserite nel cruscotto.

Uno dei minori, il conducente, è anche contravvenzionato perche’ ovviamente non titolare di patente di guida. Lunedi’ prossimo i ragazzi verranno ascoltati dal comandante, il maresciallo maggiore Gerardo Varone, cosi’ come disposto dalla Procura dei Minori presso il Tribunale di Napoli. Rispondono di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Differenti le posizioni dei ragazzi che saranno chiarite nel corso delle indagini.