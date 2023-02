Napoli, la segnalazione: ruba due bici in un condominio a Salita Cariati e le trascina lungo i Quartieri Spagnoli ancora legate alla catena davanti a tutti e viene ripreso dai passanti. Borrelli (AVS): “Cittadini esasperati da ladri che non temono nulla. Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine”.

“Dalle immagini girate da un residente della zona, in pieno giorno, un giovane incappucciato entra in un condominio di Salita Cariati e ruba due bici legate tra di loro con una catena. Le lancia giù sui gradini di Santa Caterina da Siena e le trascina, sotto gli occhi dei passanti, lungo i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Agisce davanti a tutti, senza la minima preoccupazione. Ci hanno riferito che la cosa è stata denunciata ai carabinieri. Abbiamo inviato anche noi il filmato alle forze dell’ordine per verificare se si tratti effettivamente di un furto. Se la cosa fosse confermata, chiediamo di individuare immediatamente il responsabile e assicurarlo alla giustizia.

I cittadini sono esasperati, sono sotto assedio. I delinquenti agiscono tranquillamente, in pieno giorno, entrano nelle proprietà private, non temono nulla. Occorrono maggiori controlli sui territori, è impensabile che i cittadini possano difendersi da soli contro attacchi continui”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra a cui è stato inviato il video.