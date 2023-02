Nell’ultimo periodo si sono verificati diversi episodi di furti nei supermercati, ma quello accaduto ieri pomeriggio nel rione Luttazzi a Napoli ha avuto un epilogo drammatico. Un uomo ha rubato una bottiglia di champagne dagli scaffali del supermercato e, al momento di uscire, è fermato da due dipendenti che avevano notato la sua azione. Tuttavia, anziché collaborare e pagare il prodotto, l’uomo ha deciso di fuggire a bordo della sua auto investendo i due dipendenti del supermercato che avevano tentato di fermarlo. I due sono ricoverati all’Ospedale del Mare di Napoli con ferite di varia entità.

La polizia è subito allertata e grazie alle testimonianze dei dipendenti e alle immagini di videosorveglianza è riuscita a rintracciare il responsabile del gesto, un uomo di 61 anni residente a Casalnuovo di Napoli e con precedenti di polizia. L’uomo è denunciato per rapina impropria e lesioni personali, e dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla legge.

L’episodio di ieri pomeriggio rappresenta un chiaro esempio di come un atto criminale possa avere conseguenze drammatiche per le persone coinvolte. Inoltre, si tratta di un gesto di grave inciviltà nei confronti di chi lavora onestamente per garantire la vendita e la sicurezza all’interno del supermercato.