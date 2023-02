Un uomo di 53 anni ha subito il furto della sua auto, una Fiat 500, appena parcheggiata nei pressi del cinema The Space a Napoli. Nonostante il proprietario dell’auto si sia accorto subito del furto, e insieme ad un amico abbia iniziato subito la caccia al ladro, quest’ultimo è riuscito a fuggire grazie all’arrivo di alcuni complici. La vittima del furto aveva appena parcheggiato la sua vettura ed era entrata in un bar vicino, quando ha visto la sua auto allontanarsi, guidata da uno sconosciuto. Insieme ad un amico, ha deciso di inseguire il ladro, che ha tentato la fuga non appena raggiunto. La fuga è finita però interrotta dalla colluttazione tra il ladro e la vittima, che stava per avere la meglio, quando sono intervenuti altri due individui che hanno fatto salire il ladro sulla loro automobile e lo hanno fatto scappare.

La Polizia di Stato sta indagando sull’episodio e sta verificando se il momento del furto sia ripreso da telecamere di sorveglianza pubbliche o private. Questo episodio dimostra ancora una volta la necessità di una maggiore sicurezza per le strade di Napoli e l’importanza di prevenire il crimine, anche attraverso la sorveglianza delle aree a rischio.