Nella notte a Napoli una persona sconosciuta ha cercato di scassinare diverse auto in strada, nelle vicinanze del Comando provinciale dei Carabinieri. Fra queste, una macchina civetta dell’Arma è finita forzata e rubata. Immediate ricerche da parte dei Carabinieri hanno permesso di ritrovare la vettura pochi minuti dopo, in via Chiatamone, dove il conducente avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro un new jersey in cemento. Nonostante lo schianto, il responsabile è riuscito a fuggire.

Al momento, i Carabinieri della Compagnia Centro e del Nucleo Investigativo di Napoli stanno svolgendo indagini per rintracciare il colpevole. Questo fatto rappresenta un’altra dimostrazione della costante attività dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e per combattere il crimine. Un episodio che ci ricorda l’importanza di prestare sempre attenzione alla sicurezza delle nostre auto e di evitare di lasciare oggetti di valore in vista. Inoltre, è importante collaborare con le forze dell’ordine fornendo informazioni utili per la risoluzione dei crimini.