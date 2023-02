È finalmente disponibile il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere rottamate, ovvero quelle che possono essere pagate a condizioni agevolate grazie alla Legge di Bilancio 2022. Si tratta di un’opportunità per tutti coloro che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali, i quali possono ora regolarizzare la propria situazione debitoria in modo semplice e veloce.

Per ottenere l’elenco delle cartelle che possono essere rottamate, è sufficiente accedere al sito di Agenzia Riscossione e compilare la domanda online. Una volta inviata la richiesta, l’utente riceverà via e-mail il prospetto informativo con il dettaglio di tutte le cartelle, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito relativi al proprio debito.

Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti privi di sanzioni, interessi e aggio. In questo modo, l’utente può valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

La Legge di Bilancio 2022 prevede la possibilità di pagare le cartelle a condizioni agevolate, con sconti sulle sanzioni e sugli interessi di mora. In particolare, gli sconti sono dal 30% al 70% a seconda della tipologia di debito e della modalità di pagamento scelta.