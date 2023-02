Il furto e i danni causati al negozio “Men At Work” di via Cesarano a Pagani hanno provocato non solo un forte disagio al proprietario, ma anche un danno economico considerevole. Non è la prima volta che il negozio è colpito da un furto, il che solleva la questione della sicurezza e della prevenzione in questa zona. Secondo quanto riportato dai media locali, il ladro ha agito da solo ed è ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre rompeva una finestra per entrare nel negozio. Una volta all’interno, ha agito indisturbato e ha portato via un computer portatile e una somma di denaro.

Il danno complessivo, inclusi i danni alla finestra, si aggira sulle diverse migliaia di euro, il che rappresenta un colpo economico significativo per il negozio e il suo proprietario. Non è chiaro se il ladro abbia agito da solo o abbia avuto complici, ma la polizia sta indagando sull’episodio.

Questo non è il solo caso di furto o tentato furto a Pagani nelle ultime settimane. Giorni fa, infatti, è stato denunciato un tentativo di furto in un’abitazione della zona. Questi episodi sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei residenti e dei commercianti della zona e sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione.