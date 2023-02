Questa mattina, un incendio ha causato paura e preoccupazione nella comunità di Torre del Greco, vicino a Napoli. Le fiamme, probabilmente causate da una stufa accesa, hanno distrutto completamente due stanze e la cucina di un appartamento al primo piano di uno stabile in via Cappuccini. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare l’unico residente, un uomo di 80 anni, che è stato trasportato in ospedale per trattamento per le ustioni riportate in diverse parti del corpo. Nonostante le sue condizioni siano ancora sotto osservazione, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente l’incendio e, per precauzione, hanno evacuato una famiglia residente al piano superiore. La polizia sta indagando sulle cause esatte dell’incendio.

Gli incendi domestici possono accadere rapidamente e causare danni irreparabili. È importante prendere precauzioni come controllare regolarmente gli apparecchi elettrici e mantenere libero il passaggio dalle uscite di sicurezza. In caso di incendio, la prima cosa da fare è chiamare subito i soccorsi e uscire immediatamente dall’edificio.

La comunità di Torre del Greco è grata per l’azione rapida e decisa dei vigili del fuoco che hanno salvato la vita dell’anziano residente e contribuito a controllare l’incendio prima che causasse ulteriori danni.