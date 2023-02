Riecco il Carnevale Strianese che può tornare dopo le vicissitudini del Covid: è l’edizione numero 39 per un’altra tipica manifestazione storica del territorio. La manifestazione si terrà il 18, 19 e 21 febbraio quando saranno protagoniste le contrade che faranno sfilare i propri carri allegorici tra le strade della cittadina vesuviana. Tanti anche gli ospiti: nella prima serata sono previsti Luca Sepe, “Rafel ‘o pazz” ed Emanuele Pingu, poi toccherà a Ciro Giustiniani di Made In Sud e per chiudere con Gabriele Esposito.

Domenica si parte alle 10 con l’animazione per bambini e tanto intrattenimento. Gli show in serata con VajMo Band ed il clou con Peppe Iodice e Francesco Mastrandrea. L’ospite sarà Cinzia Mabel Cordella. Martedì di Carnevale sarà proiettata Eintracht Francoforte-Napoli, ottavo di Champions League, per poi lasciare spazio al party in maschera con Gianluca Manzieri.