I Carabinieri Forestali e i Carabinieri della caserma di Poggiomarino, come parte dei loro sforzi per prevenire lo smaltimento illecito dei rifiuti e per verificare che le attività artigiane gestiscano i loro rifiuti in modo corretto, hanno denunciato un 50enne titolare di un’officina meccanica a Poggiomarino. Durante i controlli, i militari hanno scoperto che nei locali dell’officina erano presenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, come parti di motore non bonificate, imballaggi contaminati da sostanze pericolose e veicoli fuori uso, che non erano gestiti correttamente secondo la normativa vigente.

In seguito alla scoperta, l’area adibita al deposito dei rifiuti è sequestrata dalla giustizia. Il titolare dell’officina è inoltre sanzionato con una multa di 4.000 euro per mancati obblighi amministrativi. Questo episodio dimostra la necessità di una maggiore attenzione verso la corretta gestione dei rifiuti e la prevenzione dello smaltimento illecito, che può avere conseguenze negative per l’ambiente e la salute pubblica.