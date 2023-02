La rapina è avvenuta in una zona residenziale di Napoli, dove un uomo stava percorrendo la strada quando è finito fermato da un individuo che gli ha reclamato un presunto danno causato allo specchietto della sua auto. La vittima, credendo di dover risarcire un danno, ha estratto dal portafogli alcune banconote per un totale di 100 euro. Tuttavia, non appena ha esteso il denaro, il rapinatore glielo ha strappato dalle mani e si è allontanato velocemente. Ma la vittima, decisa a non lasciar correre la cosa, ha chiamato immediatamente la polizia, che ha iniziato una rapida indagine. Grazie ai dettagli forniti dalla vittima, gli agenti sono stati in grado di identificare il rapinatore e bloccare anche altre quattro persone che erano con lui al momento dell’episodio. Tutti e cinque sono stati accusati di rapina e portati in custodia per ulteriori indagini.

Il 36enne, residente a Pomigliano d’Arco, è finito arrestato per rapina, mentre i quattro passeggeri sono stati denunciati per lo stesso reato. Inoltre, il 36enne e il 41enne sono stati denunciati anche per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Napoli, a cui erano sottoposti.