Il Bonus Trasporti 2023 è una misura di sostegno al reddito introdotta dal governo nel 2022 e successivamente prolungata fino al 31 dicembre 2023 tramite il decreto Carburanti dello scorso 14 gennaio. Questa misura è pensata le fasce più deboli della popolazione in un periodo contrassegnato da inflazione e caro bollette. I fondi complessivi stanziati per la misura si aggirano intorno ai 100 milioni di euro, ma di questi non è ancora erogato nemmeno un euro. Il motivo principale di questo ritardo è legato alla pubblicazione del decreto attuativo, che era atteso per il 14 febbraio (30 giorni dopo l’introduzione della norma), ma che ancora non è avvenuta.

Questa attesa sta creando difficoltà soprattutto per le famiglie più in difficoltà, che non sanno fino a quando potranno richiedere i voucher per acquistare abbonamenti per il trasporto pubblico. Non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo alla data precisa per l’inizio dell’erogazione dei contributi. Il contributo, erogato tramite voucher, è destinato a studenti e lavoratori con un reddito Irpef inferiore a 20mila euro, per compensare le spese per l’acquisto abbonamenti trasporto pubblico. Può essere utilizzato per gli abbonamenti del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale e può coprire fino al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 60 euro a persona.