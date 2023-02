Il Bonus Trasporti è un incentivo destinato a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e ridurre l’inquinamento ambientale. Con il decreto Carburanti del 14 gennaio 2023, il bonus è prorogato fino al 31 dicembre 2023 e sono stanziati 100 milioni di euro per questo scopo. Questo bonus è riconosciuto a chi ha percepito un reddito fino a 20mila euro nel 2021 e può essere richiesto per se stessi o per un minorenne a carico.

Il bonus consiste in un importo mensile massimo di 60 euro e può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi o annuali, per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e ferroviario nazionale (esclusi i servizi di prima classe). È possibile richiedere il bonus una sola volta al mese e l’importo mensile non può essere cumulato con altre agevolazioni per l’acquisto dell’abbonamento.

La procedura di richiesta del bonus avviene attraverso la piattaforma MIMS e si può accedere con SPID o CIE. Durante la registrazione, è necessario inserire le informazioni personali, il codice fiscale del richiedente e, nel caso in cui si richiede il bonus per un minorenne a carico, anche il reddito dello stesso. Al termine della procedura di richiesta, si ottiene un codice o un QR code che deve essere presentato in biglietteria o utilizzato per un acquisto online, se previsto dal gestore.