Il bonus di 60 euro per l’acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario è stato ripristinato con alcune modifiche rispetto alla precedente versione della misura. In particolare, il bonus sarà destinato solo alle persone con redditi inferiori a 20mila euro anziché 35mila euro. La misura è stata prevista dal decreto sulla trasparenza dei prezzi della benzina e prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro. Sarà erogato sotto forma di un buono nominativo che potrà essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento. Il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo del valore dell’indicatore Isee. Per richiedere il bonus trasporti, gli interessati dovranno accedere al sito https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ e verificare la lista dei gestori attivi.

Questa misura mira a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte delle persone con redditi bassi e a contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e del traffico stradale. Inoltre, il bonus potrebbe aiutare le famiglie a risparmiare sulle spese di trasporto, specialmente in un periodo di crisi economica come quello attuale.