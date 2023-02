La violenza urbana è un fenomeno sempre più diffuso nelle nostre città. In particolare, l’aggressione del rider avvenuta ieri sera a Napoli è un ennesimo episodio che deve far riflettere sulla sicurezza dei nostri spazi pubblici. Secondo quanto riportato dalla polizia municipale, l’aggressore sarebbe un cittadino extracomunitario la cui identità è ancora in fase di accertamento. L’uomo, senza alcun apparente motivo, ha tentato di accoltellare alle spalle il rider che si trovava sul marciapiede antistante il McDonald di Piazza Garibaldi, ma solo grazie allo zaino termico il malcapitato è riuscito a deviare la lama dell’arma bianca.

L’azione violenta dell’aggressore ha scatenato la reazione immediata delle pattuglie delle Unita’ Operative Investigative Centrale e San Lorenzo della polizia municipale, che sono riuscite a bloccare il soggetto dopo una breve fuga. Nel tentativo di fuga, l’aggressore ha lasciato cadere il coltello utilizzato, poi recuperato e sottoposto a sequestro penale.

Nonostante il tentativo dell’aggressore di sfuggire alla polizia municipale, l’uomo è stato fermato e identificato grazie all’intervento del personale della Polizia Scientifica che ha rilevato le impronte digitali. Al momento si attende la decisione del Pubblico Ministero che, con ogni probabilità, avvierà il cittadino extracomunitario al processo per direttissima.

L’episodio di violenza avvenuto ieri sera a Napoli dimostra l’importanza di preservare la sicurezza dei nostri spazi pubblici, soprattutto in ore serali. È necessario intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine e adottare misure di prevenzione efficaci per contrastare la violenza urbana.