L’Asl Salerno ha revocato la decisione di trasferire il personale dall’ospedale di Scafati a Sarno per l’apertura del reparto di Lungodegenza del Martiri del Villa Malta, dopo l’incontro con i rappresentanti della Fials provinciale e altri delegati sindacali. Questa decisione, presa nei giorni precedenti, aveva sollevato preoccupazioni tra i lavoratori e il sindacato riguardo alla dignità professionale e alla capacità di garantire servizi adeguati alla comunità.

Secondo Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, questa marcia indietro dimostra che il sindacato, quando è ben organizzato e agisce in modo coordinato, può ancora proteggere i lavoratori e dare risposte a questioni che riguardano la loro dignità professionale. La revoca del provvedimento è vista come un segnale che il sindacato aveva ragione a voler indagare sulla questione e a portarla avanti.

Inoltre, Lopopolo ha sottolineato che l’apertura di un reparto con un solo medico a Sarno non avrebbe avuto senso e che, data la riorganizzazione del presidio ospedaliero di Scafati, era necessario mantenere il personale in loco. Ha concluso dicendo che la Fials Salerno non farà mai compromessi sui diritti dei lavoratori.