Il Bonus Revisione, introdotto nel 2022 per mitigare l’aumento della tariffa delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, è prorogato fino al 31 marzo 2023. Il rimborso parziale sulla revisione di veicoli effettuate nel 2022 può essere richiesto per le revisioni effettuate dal 1° novembre 2021 per i tre anni successivi. Un Bonus destinato agli utenti che sottopongono il proprio veicolo a revisione tra il 2022 e il 2023 e consiste in un buono “Veicoli Sicuri” di 9,95 euro che copre la differenza tra la vecchia e la nuova tariffa della revisione. La nuova tariffa, infatti, è stata aumentata da 45 a 54,95 euro, a cui si devono aggiungere l’IVA al 22%, la tariffa motorizzazione di 10,20 euro e le spese postali di 1,78 euro, per un totale di 79,02 euro.

Il Bonus Revisione può essere richiesto solo una volta nel biennio e solo per un veicolo o motociclo a motore. Chi possiede più di un veicolo intestato a proprio nome può usufruire dello sconto solo sul primo veicolo sottoposto a revisione. Il rimborso è accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente.

Per richiedere il Bonus Revisione, è necessario accedere alla piattaforma “Bonus Veicoli Sicuri” attraverso l’identità digitale Spid e compilare il modulo disponibile. La domanda può essere avanzata per le revisioni di autoveicoli (fino a 35 quintali), motoveicoli, ciclomotori e minibus (fino a 15 posti) effettuate nelle officine autorizzate.