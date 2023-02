Il Bonus Revisione Auto è una misura promossa dal governo italiano per incentivare la sicurezza stradale attraverso la corretta esecuzione della revisione dei veicoli. Come annunciato di recente, il bonus è prorogato per l’intero anno 2023 e sarà possibile richiedere il rimborso della quota di maggiorazione pagata per la revisione del veicolo nell’anno 2022.

La richiesta del bonus può essere fatta attraverso il portale online predisposto dal Ministero dei Trasporti. Ogni proprietario ha la possibilità di richiedere il bonus una sola volta e per un solo mezzo, ma è possibile avere lo sconto per revisioni dal 2021 a tutto il 2023.

Il rimborso del bonus viene effettuato tramite bonifico bancario e riguarda la quota di maggiorazione di 9,95 euro, applicata dal 1 novembre 2021 su tutte le certificazioni di sicurezza degli automezzi e dei rimorchi. Possono richiedere il bonus i proprietari di veicoli e automobili fino a 35 quintali, moto e ciclomotori, e mini bus fino a 15 posti.

Le scadenze per la richiesta del bonus variano a seconda che il richiedente voglia avere il rimborso per una revisione già effettuata negli anni precedenti o per una fatta nell’anno 2023. Per la richiesta del bonus per le revisioni effettuate nel 2023, le domande possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2024. Per la richiesta del bonus per le revisioni effettuate tra il 1° novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, invece, le domande possono essere presentate a partire dal 1° giugno 2023.

In sintesi, il Bonus Revisione Auto rappresenta un’opportunità per i proprietari di veicoli di risparmiare sui costi della revisione e, allo stesso tempo, di contribuire alla sicurezza stradale.