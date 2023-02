Oltre all’Assegno Unico per i figli, la prossima settimana l’INPS effettuerà anche i pagamenti della Carta Acquisti e del Bonus 150 euro. La Carta Acquisti è un sostegno economico destinato alle famiglie con figli minori a carico e con un ISEE non superiore a 20.000 euro, che possono utilizzare la carta per acquistare prodotti alimentari, di prima necessità e servizi culturali. Il Bonus 150 euro, invece, è un aiuto destinato alle famiglie in difficoltà economica, che prevede un versamento di 150 euro sulla carta prepagata utilizzata per il pagamento delle utenze domestiche.

Inoltre, a febbraio saranno erogati anche gli assegni del Reddito di Cittadinanza, destinati a famiglie e individui con bassi redditi e patrimoni, che si trovano in una situazione di povertà o esclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza consiste in un sostegno economico e in una serie di servizi di accompagnamento, finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro.

Sono previsti inoltre i pagamenti delle pensioni, della Naspi (la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) e della Cassa integrazione guadagni, che rappresentano un supporto per i lavoratori che si trovano in situazioni di crisi e di difficoltà economica.

Infine, sempre a febbraio, sono previsti i pagamenti della Pensione di Cittadinanza, destinata a persone in età avanzata con bassi redditi e patrimoni, e che rappresenta un sostegno per garantire un tenore di vita dignitoso.