I fatti di cronaca nera che coinvolgono atti di violenza come rapine e tentati omicidi sono sempre fonte di preoccupazione per la società. Nel caso descritto, un titolare di una concessionaria di auto e moto di Scafati è rimasto ferito durante un tentativo di rapina da parte di uno sconosciuto armato di pistola. Secondo le prime informazioni, il rapinatore avrebbe fatto irruzione nella concessionaria di Via Poggiomarino poco dopo le 20 di sera, quando il titolare stava per chiudere i battenti. Vestito di nero e con il volto interamente coperto da un casco integrale, il malvivente avrebbe subito puntato l’arma contro il commerciante, chiedendogli di consegnare l’incasso della giornata.

Il titolare della concessionaria, noto in città, avrebbe tentato di disarmare il rapinatore, ma quest’ultimo avrebbe sparato un colpo di pistola che ha raggiunto di striscio il fianco del commerciante. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni e dopo essere soccorso e trasportato in ospedale, è dimesso qualche ora dopo.

Al momento, la dinamica dei fatti è ancora poco chiara e i carabinieri della tenenza di via Oberdan stanno cercando di ricostruire l’accaduto. L’identità del rapinatore, inoltre, è ancora sconosciuta e le indagini sono ancora in corso.