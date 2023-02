La rapina di cui è vittima Alessandro, la sua famiglia e il loro incubo durato solo pochi secondi, è un esempio della realtà in cui viviamo oggi. La criminalità è sempre presente e può colpire chiunque, in qualsiasi momento e luogo. I fatti sono avvenuti l’altra sera a Pozzuoli, in zona Rione Toiano. La scena descritta, con un uomo incappucciato armato di coltello che minaccia un padre con la figlia in braccio, è una immagine che fa venire i brividi e ci fa riflettere sulla importanza della sicurezza e della prevenzione della criminalità.

La mancanza di videosorveglianza nell’area in cui è avvenuta la rapina, è un altro aspetto che desta preoccupazione. Infatti, l’installazione di telecamere di videosorveglianza può essere un deterrente per i criminali e un supporto per le forze dell’ordine nella risoluzione di questi crimini.

In questo caso, la vittima ha avuto la presenza di spirito di cooperare con il rapinatore e di non mettere a rischio la sua famiglia, ma purtroppo non tutti hanno questa possibilità. E’ importante che le autorità prendano in considerazione l’installazione di sistemi di sicurezza e prevenzione in luoghi sensibili come questo, per garantire la sicurezza della comunità.