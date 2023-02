Nella mattinata di ieri, 12 febbraio, una rapina a mano armata ha sconvolto la tranquilla giornata dei dipendenti del Bingo di Pompei. Due criminali, armati di pistola e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nell’attività, minacciato i presenti e si sono fatti consegnare l’incasso della notte, che ammonterebbe a oltre 10mila euro. La rapina è avvenuta poco dopo l’orario di apertura del Bingo, intorno alle 10. I due malviventi, probabilmente appostati nei dintorni, hanno agito rapidamente prima che i soldi fossero depositati. In pochi secondi, hanno afferrato il denaro e sono fuggiti lungo la statale, riuscendo a dileguarsi.

La Polizia è intervenuta subito dopo la richiesta di soccorso da parte dei dipendenti e si è occupata dei rilievi e dell’acquisizione delle registrazioni della videosorveglianza interna. Gli investigatori stanno verificando se ci fosse almeno un terzo componente, rimasto fuori, e stanno analizzando le registrazioni di altre telecamere presenti nella strada adiacente alla sala bingo.

Questa rapina dimostra ancora una volta la necessità di una maggiore sicurezza per le attività commerciali e per i lavoratori, e richiede un’azione rapida e decisa da parte delle forze dell’ordine per arrestare i responsabili e riportare la pace e la sicurezza nella comunità. Speriamo che le indagini della Polizia di Stato possano portare presto a una soluzione e a una giustizia per le vittime della rapina.