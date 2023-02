Una rapina è messa a segno la scorsa notte a Napoli, ai danni di un centro scommesse che si trova al civico 128 di Corso Amedeo di Savoia Duca D’Aosta. I rapinatori sono entrati in azione dieci minuti prima della mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto due persone, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, sono entrati in una agenzia “Goldbet” facendosi consegnare l’incasso per poi fuggire. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Un orario che ha permesso ai rapinatori di agire praticamente indisturbati, con pochissimi clienti e soprattutto con l’intero incasso della giornata ancora da portare via. Insomma, un colpo ben studiato e ben riuscito.