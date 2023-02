Un 33enne romeno condannato definitivamente per il tentato furto ai danni del titolare di una ditta di trasporti a San Valentino Torio, avvenuto nel 2015. L’uomo finì arrestato insieme ad altri complici per il furto di oltre 600 litri di gasolio da alcuni veicoli. Dopo una serie di servizi di osservazione e accertamenti, i carabinieri sono riusciti a identificare l’attuale imputato come uno dei complici dell’aggressione ai danni di una guardia particolare giurata presente sul posto. L’uomo era fuggito a bordo di un’autovettura Renault Scenic, ma è successivamente trovato dagli agenti in un appartamento dove dimorava.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato l’auto utilizzata nella fuga, oltre a 6 targhe automobilistiche straniere proventi di furto e numerosi attrezzi atti allo scasso, che sono sottoposti a sequestro. La condanna definitiva del 33enne romeno conferma il suo coinvolgimento nel tentato furto e nell’aggressione ai danni della guardia giurata.