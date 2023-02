Ieri sera a Napoli, i vigili urbani impegnati in un controllo del territorio hanno fatto un importante intervento per garantire la sicurezza e la pulizia delle strade della città. Durante il controllo, hanno notato un giovane che stava imbrattando le statue equestri di Carlo III di Borbone e Ferdinando I in piazza del Plebiscito con bombolette spray. Il ragazzo è fermato e affidato a un genitore.

Questo episodio rappresenta una sfida per le autorità locali, che devono prendere provvedimenti per preservare i monumenti storici e culturali della città. Piazza del Plebiscito, che ospita le statue equestri, è uno dei luoghi più visitati di Napoli e un simbolo importante della sua storia e della sua identità.

Nel corso del controllo, i vigili urbani hanno anche elevato 25 verbali per sosta irregolare e assenza di copertura assicurativa, sequestrato due veicoli e rimosso 10 autovetture. Inoltre, hanno ritirato un tesserino per disabili che veniva utilizzato in modo difforme alle previsioni di legge. Questa attività rientra nell’impegno dei vigili urbani per la prevenzione del commercio ambulante e il contrasto alle violazioni del codice della strada, che contribuiscono a mantenere le strade della città pulite e sicure per tutti.

In generale, questo controllo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la degradazione del patrimonio storico e culturale di Napoli, e un segnale che le autorità locali stanno prendendo seriamente questa questione. Speriamo che questo sia solo l’inizio di un impegno più ampio per proteggere e preservare il patrimonio culturale di questa città meravigliosa.