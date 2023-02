Il violento impatto tra due auto sulla Statale 7 Appia Bis in Irpinia ha causato lesioni a quattro persone, che sono finite trasportate negli ospedali di Avellino e Ariano Irpino. La donna più gravemente ferita è rimasta incastrata nelle lamiere contorte della sua vettura e i vigili del fuoco sono intervenuti per liberarla e affidarla ai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza la zona del sinistro e i veicoli coinvolti, che sono rimasti distrutti a causa dell’impatto violento. La causa del sinistro è ancora in fase di indagine.

L’incidente ha causato ripercussioni sulla circolazione stradale, con la Statale 7 che è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I conducenti sono invitati a evitare la zona e a cercare alternative per continuare il loro viaggio. Questo incidente dimostra ancora una volta l’importanza di guidare con prudenza e di rispettare le regole del codice stradale per evitare incidenti e lesioni. Siamo grati per l’intervento rapido e professionale dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 e speriamo che le persone ferite si riprendano presto.