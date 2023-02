L’incendio doloso che ha colpito la palazzina e il garage nella notte precedente a Castelnuovo di Porta, a Roma, è risultato un momento di grande paura per i residenti della zona. Le fiamme, che sono infatti appiccate alla porta di ingresso di tre appartamenti, hanno messo a rischio la vita di molte persone e i vigili del fuoco e i carabinieri sono costretti ad agire in fretta per mettere in salvo i residenti. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto del 53enne originario di Napoli, il quale è accusato di aver appiccato l’incendio. La motivazione dietro a questo gesto sarebbe legata ai problemi economici del 53enne, che proprio nella giornata di ieri era previsto che fosse sfrattato per morosità.

Gli inquirenti hanno infatti raccolto prove sufficienti per incriminare il 53enne, che ora si trova detenuto nel carcere di Rebibbia in attesa dell’udienza di convalida. Questo arresto rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità e al terrorismo incendiario, e dimostra l’impegno dei carabinieri nel proteggere la sicurezza e la vita delle persone.

Questo tragico incidente ricorda a tutti l’importanza di prevenire gli incendi e di adottare le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza dei residenti. Siamo grati per l’intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno salvato molte vite e hanno fatto in modo che la situazione non sfuggisse al controllo.