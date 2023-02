Per spezzare la monotonia questa settimana ci spostiamo su Amazon Prime Video, dove, se siete in fissa con “passione e tradimento”, potrete guardare i due film che vi propongo. Le pellicole in questione sono: “Eyes wide shut” (1999), l’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, interpretato da Tom Cruise e Nicole Kidman, e dal regista dell’adulterio Adrian Lyne, “Acque profonde” (2022), con Ben Affleck e Ana de Armas.

Cosa possono avere in comune due film di due registi talmente diversi?

Il “Tradimento” con la T maiuscola. In entrambe le pellicole si affronta il tema dell’adulterio.

In Eyes wide shut, titolo che rimanda alla cecità di chi “non vuol vedere” , la vita del Dottor Hardford interpretato da Tom Cruise, cambia in seguito ad un’epifania, quando sua moglie Alice ( Nicole Kidman) gli confessa che durante una vacanza ha avuto delle fantasie sessuali su un altro uomo. Per Bill Hardford la cosa si rivela sconvolgente, perché scardina un luogo comune fino a pochi anni fa ancora radicato anche nella cultura occidentale, e cioè “voi donne non ci pensate nemmeno a certe cose”.

Fino ad allora completamente fiducioso della virtù e della lealtà di sua moglie Alice,resta basito di fronte a quella dichiarazione, relagandoci una faccia da F4 per tutto il resto del film. Esce di casa per lavoro, e il pensiero di lei con un altro comincia a tormentarlo. È evidentemente che non sa come affrontare la cosa, e di fatti nemmeno ci prova, rifugge il confronto con sua moglie ed incappa in tutta una serie di situazioni strane, in ambienti impregnati di lussuria, dove ogni volta che sta per tradire Alice qualcosa glielo impedisce.

Il confronto

Meno velato è l’Adulterio che ci propone Adrian Lyne in acque profonde, dove Ana de Armas nei panni di Melinda Van Allen, il tradimento non lo lascia solo intuire, ma lo pratica liberamente e pubblicamente davanti a suo marito Vic ( Ben Affleck) e a tutti gli amici di famiglia, che assistono non troppo silenziosamente alla vicenda.

Bravo Ben Affleck nell’intepretazione di un marito che pare accettare la cosa in modo doloroso e silenzioso,e poi nel corso del film si scopre che la sospetta sparizione degli amanti di Melinda è proprio frutto della sua pazzia.

Altro punto in comune tra i due film è il modo malsano con cui le due coppie affrontano la cosa, delineando in entrambi i casi che la causa principale è una mancanza di comunicazione all’interno della coppia, dimostrando che aprirsi all’altro e confidargli ciò che si prova è l’unico modo per restare uniti e portare avanti in modo sano il matrimonio.

Di fatti, gli unici momenti in cui sembrano stare bene tutti sono quelli in cui ci si siede a letto e si parla,e non solo…

Inoltre, in entrambe le pellicole ci sono morti e sparizioni ai danni di terze persone che, poverine, non c’entravano nulla. Un consiglio per tutti coloro si trovassero nella situazione dei 4 protagonisti sarebbe “dobbiamo scopare” come suggerisce anche la Kidman nel finale di Kubrick. Ma non ci potevate pensare prima di fare una strage? Pertanto, fate l’amore e non fate la guerra che si rischia di fare troppe vittime.