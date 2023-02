I militari hanno agito in seguito alle segnalazioni della popolazione e ad un’attenta analisi delle dinamiche criminose nella zona. La presenza dei tre soggetti in prossimità di case di campagna ha immediatamente destato sospetti nei Carabinieri, che hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. I tre uomini sono finiti accompagnati in caserma per ulteriori verifiche e sono sottoposti ai fogli di via obbligatorio, che li obbligano a lasciare il comune di Montemiletto per un periodo di tre mesi. Questa misura è adottata al fine di prevenire ulteriori reati e garantire la sicurezza della popolazione residente. Gli inquirenti stanno ora valutando se vi siano elementi per una denuncia formale a carico dei tre individui, che potrebbero essere accusati di tentato furto o di atti vandalici.

Questo intervento dimostra la costante attenzione che le forze dell’ordine prestano alle segnalazioni della popolazione e la loro capacità di agire tempestivamente per garantire la sicurezza della comunità. I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta e a collaborare attivamente per prevenire i crimini.