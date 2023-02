Il rinvenimento di proiettili all’esterno dell’esercizio commerciale di Piero Sabbarese, capogruppo in consiglio comunale di Azione a Ercolano (NAPOLI), è un segnale inquietante di una possibile escalation di violenza politica. Non solo Sabbarese ha trovato un proiettile nella sua attività commerciale, ma anche un altro proiettile in una busta nel giardino di casa. Sabbarese ha fatto un commento molto significativo sulla situazione, dicendo che questi eventi sono “segna li inquietanti” non solo per la sua sicurezza personale, ma anche come “termometro culturale” della città. Questo suggerisce che questi atti violenti potrebbero essere la manifestazione di tensioni e divisioni più profonde nella società.

È importante notare che Sabbarese ha anche detto che, se questi eventi sono legati alla sua attività politica, lo vedrà solo come uno stimolo per continuare a fare ciò che ama. Questo atteggiamento di sfida alla violenza politica è un segno di speranza e di determinazione che merita di essere sostenuto.

Tuttavia, è anche importante che le autorità prenda sul serio questi segnali di violenza politica e che faccia tutto il possibile per proteggere i politici e garantire la sicurezza della comunità nel suo insieme. Inoltre, la società civile deve fare la sua parte nel promuovere un dibattito civile e pacifico sulla politica, al fine di prevenire ulteriori escalation di violenza.