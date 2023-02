La situazione dei ritardi sulla tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana è un problema noto per molti pendolari e turisti che si affidano a questo mezzo di trasporto. L’Ente Autonomo Volturno, che gestisce le linee vesuviane, ha annunciato in una nota che i treni delle ore 10:18 da Napoli per Sorrento viaggiano con un ritardo di 20 minuti, così come quelli delle ore 10:42. Anche il treno delle ore 11:12 da Sorrento per Napoli viaggia con un ritardo di 15 minuti, sempre a causa di motivi tecnici presso l’impianto di Castellammare.

Questa situazione crea ovviamente problemi per tutti i pendolari e i turisti che si trovano ad utilizzare la Circumvesuviana per spostarsi tra Napoli e Sorrento. I ritardi possono causare problemi di organizzazione del tempo e, in alcuni casi, anche problemi di lavoro o di prenotazioni. È importante quindi che l’Ente Autonomo Volturno si impegni a risolvere questi problemi tecnici al più presto possibile per garantire un servizio regolare e affidabile.

Tuttavia, non è la prima volta che si verificano problemi di questo tipo sulla Circumvesuviana. Molte sono le lamentele dei pendolari e dei turisti che lamentano la mancanza di investimenti e di manutenzione sulla rete ferroviaria. Questi problemi si traducono in ritardi, cancellazioni e disagi per tutti coloro che utilizzano il servizio.