Gli agenti del commissariato di Nola hanno condotto un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni di Nola. Durante un controllo in via Campioni a San Gennaro Vesuviano, gli operatori hanno trovato l’uomo in possesso di 4 dosi di cocaina. Successivamente, gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, dove hanno scoperto una quantità significativa di droga, tra cui 11 involucri di cocaina per un totale di circa 255 grammi, 3 pezzi di hashish per un totale di circa 303 grammi, 63 grammi di marijuana e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Inoltre, è sequestrata anche una somma di denaro di 300 euro.

L’uomo è finito arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà ora sottoposto a processo per le sue azioni illegali. Questo arresto dimostra la determinazione delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e l’impegno a mantenere la comunità al sicuro.