La notizia della caduta di un uomo dal ponte di via Posillipo risale alla mattinata di ieri, causando preoccupazione tra i residenti della zona. Fortunatamente, nonostante la gravità della caduta, l’uomo è sopravvissuto ed è prontamente soccorso dalle autorità presenti sul posto. Secondo quanto riportato, gli agenti della Polizia Municipale della sesta unità operativa di Chiaia, due pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato Posillipo, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente per prestare soccorso all’uomo. Dopo essere recuperato e stabilizzato, il 40enne è portato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli per essere sottoposto ad un’operazione per le fratture riportate nella caduta.

Non è ancora chiaro se la caduta dell’uomo sia causata da un gesto intenzionale o se sia stata frutto di fatalità. Ciò che è certo, tuttavia, è che la prontezza e l’efficacia dell’intervento delle autorità presenti sul posto ha permesso di salvare la vita dell’uomo, che si è dimostrato fortunatamente cosciente e capace di muovere gli arti nonostante l’impatto violento della caduta.

Il vicepresidente della Prima Municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, Marcello Matrusciano, ha espresso la sua vicinanza all’uomo e ha raccontato di essere stato presente in zona per seguire le operazioni di spurgo delle strade ad opera degli operai addetti, quando ha notato l’arrivo degli agenti della Polizia Municipale in scooter. Da lì, ha capito l’accaduto.

In ogni caso, questo episodio sottolinea l’importanza di avere un intervento tempestivo e coordinato delle autorità per salvare vite umane in situazioni di emergenza. La prontezza e l’efficienza delle autorità presenti sul posto ha permesso di salvare la vita di questo uomo e di offrire una speranza di recupero.