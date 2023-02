Operazione “ad alto impatto” effettuata dalla polizia a Pompei e che ha portato all’identificazione di 84 persone, di cui 14 con precedenti, e al controllo di 43 veicoli. Il servizio straordinario di controllo del territorio è effettuato in via Plinio, viale Unità d’Italia e nelle piazze Esedra e Immacolata. L’obiettivo dell’operazione era quello di garantire la sicurezza e il controllo del territorio, prevenendo possibili reati e delitti. Grazie alla verifica a tappeto, è stato possibile identificare numerose persone e veicoli, fornendo un importante supporto alle forze dell’ordine per la lotta alla criminalità.

Il controllo del territorio rappresenta una delle strategie fondamentali per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. L’operazione a Pompei dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle norme e il controllo del territorio, per prevenire possibili reati e garantire la sicurezza dei cittadini.